Homem de 26 anos morre após ser esfaqueado em avenida de Nova Granada

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem de 26 anos morreu após ser esfaqueado na tarde de ontem (15/10), na avenida Oswaldo Cruz, em Nova Granada, na região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima e o suspeito estavam em frente a um bar. A motivação do crime seria uma brincadeira que o rapaz teria feito com o agressor, que não teria gostado.

Mesmo ferido com duas facadas no peito, o homem pegou a bicicleta e foi até a casa onde a mulher dele estava; ele não resistiu e morreu no local.

O suspeito foi preso em flagrante pela polícia com duas facas usadas no crime, uma utilizada em açougues e outra para uso doméstico. O material foi apreendido e passará por perícia.

O criminoso foi levado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), em Rio Preto.

O homicídio será investigado. SBT Interior