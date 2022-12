FALTAM 16.149 POLICIAIS CIVIS NO ESTADO DE SP, APONTA PESQUISA

Faltam no estado de São Paulo 16.149 policiais civis, segundo o “Desafômetro” do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp). O “Defasômetro” é um equipamento eletrônico que atualiza em tempo real a defasagem dos policiais no estado. O Sindicato chama de “perdas em recursos humanos.” Atualmente, dos 41.912 cargos previstos para a Polícia Civil, somente 25.763 estão ocupados, o que representa um déficit de 38,5%. Cinco anos atrás, quando a defasagem já era considerada elevada, o índice era de 27,2%, segundo alerta a presidente do Sindpesp, a delegada Jacqueline Valadares.

“A Polícia Civil do Estado de São Paulo se depara, hoje, com um quadro assustador. São, afinal, 16 mil profissionais a menos, e isso traz reflexos diretos no serviço oferecido aos paulistas. A alta defasagem impacta na investigação de crimes e no próprio policial civil, que acaba trabalhando sobrecarregado, assim como afeta também a vida do cidadão, que não consegue se sentir seguro o suficiente para sair de casa, tendo a certeza de que retornará para a sua família com seus pertences e integridade intacta”, destaca.

A carreira com mais cargos vagos, de acordo com o “Defasômetro”, é a de investigador (3.994), seguida da de escrivão (3.805). A função de agente policial (1.510) é a terceira com maior defasagem, quase empatando com as carreiras de delegado (958) e de agente de telecomunicações (953). O mais recente levantamento do Sindpesp foi tabulado no fim do mês passado.

A pesquisa mostra ainda que 98 policiais se desligaram das funções em novembro, em sua maior parte, por aposentadorias ou exonerações. No período, e a exemplo do que ocorre nos últimos anos, apesar da existência de candidatos aprovados em concursos para a Polícia Civil, não foram realizadas nomeações por parte do Estado para suprir a perda em recursos humanos.

“O que se espera é que este cenário de abandono das forças de segurança que presenciamos nas últimas décadas mude com o novo governo paulista”, pontua Jacqueline, se referindo à posse em 1º de janeiro do governador eleito para a gestão 2023/2026, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos).

“DEFASÔMETRO”

O “Defasômetro” contabiliza cargos vagos na Polícia Civil desde o decreto 2013, que reorganizou e concedeu novas denominações ao banco de cargos e às funções-atividades da administração direta e autárquica do Estado de São Paulo.