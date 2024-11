Caminhonete desgovernada desce rua e atinge muro em Auriflama

Apesar do susto e dos danos ao veículo e ao muro, o acidente não deixou feridos graves

Na manhã desta sexta-feira (01), um incidente inusitado aconteceu na Rua Saturnino Rincon, no bairro Portal das Paineiras, em Auriflama. Uma caminhonete estacionada no local começou a descer a rua sozinha, assustando moradores e transeuntes.

De acordo com testemunhas, o passageiro, um jovem que estava no banco do carona, tentou segurar o veículo ao perceber o movimento inesperado. Sem conseguir alcançar o freio de mão por estar do lado do passageiro, ele acabou caindo do veículo durante a tentativa, torcendo o pé. Com o movimento descontrolado, a caminhonete ganhou velocidade e só foi parar ao colidir contra um muro na esquina da rua.

Apesar do susto e dos danos ao veículo e ao muro, o acidente não deixou feridos graves. O jovem recebeu atendimento local para tratar da torção no pé, e o caso não exigiu intervenção das autoridades de trânsito. O incidente chamou atenção para a importância de verificar o freio de mão ao estacionar, especialmente em locais com inclinação. Pô Auriflama