Trabalho dos bombeiros para conter incêndio em Jales durou cerca de 6h

Demorou em torno de seis horas para o Corpo de Bombeiros conter o incêndio em uma loja de variedades, na tarde da última segunda-feira (16), em Jales, no interior de SP.

O fogo destruiu o terceiro andar do prédio, onde continha grande quantidade de material decorativo, considerado inflamável. De acordo com a corporação, foi necessário o apoio de bombeiros de Votuporanga e Fernandópolis, além de caminhões-pipas para apagar as chamas.

Ainda segundo os Bombeiros, o rescaldo no local foi feito na noite de ontem, mas na manhã desta terça-feira (17) os policiais voltaram ao estabelecimento para um novo trabalho. O objetivo é eliminar qualquer possibilidade de retorno das chamas.

Um laudo da Defesa Civil vai definir se o prédio está seguro para o funcionamento. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. O fogo começou a se espalhar na tarde de ontem, na rua 13. A área foi isolada pela Polícia Militar. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros informou ainda, que o último incêndio de grande proporção que havia sido registrado na cidade foi em janeiro do ano passado, no depósito da Secretaria de Educação.

