Polícia Civil realiza diligência na Prefeitura de Macedônia para investigar sistema de licitações

A Polícia Civil do Estado de São Paulo está conduzindo uma diligência na prefeitura de Macedônia, na manhã de hoje (10), para investigar o funcionamento dos pedidos e recebimentos de orçamentos para licitações.

Segundo a assessoria da prefeitura, a denúncia alega possíveis irregularidades em um processo licitatório, o qual também está sob investigação interna. A diligência de hoje busca esclarecer o sistema utilizado para a solicitação de orçamentos, que é realizado por meio de um software utilizado há mais de dez anos. As empresas recebem um link pelo qual podem enviar suas cotações diretamente no sistema.

A polícia também irá analisar documentos originais de dois processos licitatórios, cujas cópias já foram entregues anteriormente.

De acordo com o prefeito Reginaldo Marcomini, tanto ele quanto sua gestão estarão sempre de portas abertas para quaisquer esclarecimentos: “A oposição sempre tentou tumultuar e descreditar nossa administração, foi sem sucesso, tanto que o resultado foi mostrado nas urnas no último dia seis. Tanto eu quanto nossa gestão sempre estaremos à disposição da polícia, do judiciário e do tribunal de contas para qualquer esclarecimento. É dever deles investigar, e é dever nosso colaborar, não temos nada a temer. Nossa gestão é limpa, tanto que não temos nenhum processo, e assim sempre será!” declarou o prefeito.

A equipe de redação seguirá acompanhando o caso e trará mais atualizações conforme novos detalhes surgirem.