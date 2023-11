Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido

Em mais um episódio lamentável, um acidente envolvendo um jipe branco e uma moto Honda CB500X interditou parte da rotatória próxima ao Posto Brasitália, no cruzamento da Avenida Amadeu Bizelli com a Avenida Aldo Livorati, no início da noite desta terça-feira, dia 14.

Um jovem condutor, de apenas 19 anos, dirigia o jipe e estava realizando uma manobra na rotatória quando foi surpreendido pelo motociclista, um homem de 56 anos, que, ao invés de seguir a rota da rotatória, optou por atravessá-la diretamente (popularmente conhecido como “cortar o queijo”). O motociclista, ao frear, colidiu violentamente contra a roda traseira do jipe.

A viatura da Secretaria Municipal de Trânsito, que já estava presente no local, prontamente acionou o Corpo de Bombeiros pelo número de emergência 193. A equipe de bombeiros chegou rapidamente, prestando os primeiros socorros ao motociclista, que apresentou várias escoriações pelo corpo e uma possível fratura no tornozelo direito. O homem foi imediatamente encaminhado à UPA para avaliação médica mais detalhada.

As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar e a Polícia Científica, chegaram ao local para os procedimentos necessários. Região Noroeste