Mandante de crime em Bady Bassit é preso em Santa Catarina

Rogério Seron, de acordo com a polícia, teria contratado dois indivíduos para matar Igor Silva Martins, na época com 21 anos, mas a vítima fatal acabou sendo o adolescente Walison Fernando Pires Marques, de 17 anos, que estava com ele.

Investigações e prisões:

O Ministério Público de São José do Rio Preto denunciou quatro envolvidos no crime em 2021: Amanda Nunes Deco, Rogério Seron, Hélio Fernando Martins Gaetan e Diego Augusto da Silva.

Em 2020, um quinto homem confessou o crime, mas depois voltou atrás e disse ter recebido para assumir a autoria. Ele foi preso por outro crime e, em audiência virtual, confirmou a segunda versão e apontou os demais suspeitos.

Com base nas novas informações, a Justiça decretou a prisão preventiva dos quatro envolvidos. Rogério foi preso em Itapema e os outros três são considerados foragidos.

Motivação e investigação em andamento:

A polícia acredita que Rogério Seron seja o mandante do crime e que ele tenha feito uma grande oferta a um terceiro para assumir a culpa.

A investigação segue em andamento para apurar se houve outros pagamentos ou promessas, a forma dos depósitos e a motivação do crime.

Defesa dos acusados:

O advogado de Rogério e Amanda nega as acusações e afirma que irá analisar as informações do processo para dar andamento ao caso.