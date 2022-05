Força Tática de Votuporanga flagra traficantes com ‘lojinha’ de drogas em mata

Dois traficantes – um deles adolescente – foram presos pela Polícia Militar de Votuporanga durante a noite (25) em uma mata, nos fundos do bairro Pro-Povo.

Eles utilizavam o local e um carro para disfarçar uma ‘lojinha de drogas’, com grande quantidade de entorpecentes. Os usuários entravam por uma trilha e compravam porções de droga.

As equipes de Força Tática 16335 e ROCAM (motos) com apoio da viatura 16312 fizeram um cerco e flagraram a dupla em plena atividade criminosa com a venda de maconha, crack e cocaína, além de terem uma balança digital e dinheiro.

Os envolvidos tentaram fugir, mas foram acompanhados e contidos, sendo ambos apresentados na Central de Flagrantes. Ambos foram presos e aguardam decisão da Justiça. votutudo