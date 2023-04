Operação da PM reforça patrulhamento em escolas da região

Objetivo é dar tranquilidade a pais e alunos

A Polícia Militar vai iniciar na madrugada desta quinta-feira, 20, uma operação de reforço no patrulhamento escolar em 96 cidades da região de Rio Preto. A ação tem o nome de Operação Impacto Fase 3.

Todos os PMs do setor administrativo foram convocados para também participarem da operação junto com o efetivo que vai fazer o patrulhamento escolar. A ronda também vai se estender para escolas particulares de Rio Preto. Nos últimos dias, circularam mensagens com supostas ameaças de ataques. Apesar das postagens serem consideradas fake news pela PM, a opção foi aumentar o policiamento preventivo, diz o coronel Fábio Cândido, comandante do CPI-5.

A PM, por meio de seu perfil no Instagram, divulgou uma nota para desmentir um suposto comunicado da corporação em que recomenda o não envio dos alunos às escolas. A mensagem falsa usa até um brasão da força militar, mas segundo a comunicação social da PM é tudo mentira.

Em Rio Preto, a operação contará com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). “A Polícia Civil também vai participar da operação, por meio do serviço de inteligência, que tem monitorado as redes sociais à procura de qualquer indício de ameaça contra as escolas”, diz o coronel.

Somente nesta semana, 17 pessoas foram identificadas como propagadores de fake news de supostas mensagens de ataques a escolas. Boa parte dos investigados são menores de 18 anos, que tiveram seus casos encaminhados à Justiça.

O juiz da Vara da Infância e da Juventude, Evandro Pelarin, também vai dar apoio à operação, junto com o Ministério Público, para conceder autorização para mandados de busca e apreensão, caso sejam provocados.

Durante a operação desta quinta-feira, todo o efetivo vai estar de prontidão já na madrugada, para dar tempo de cobrirem a rede escolar de Rio Preto no horário de entrada das aulas.

Marco Antonio dos Santos

marco.santos@diariodaregiao.com.br