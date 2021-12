Caminhonete é queimada em retaliação a assassinato de cigano em Santa Fé

Na noite de sábado (04) após uma troca de tiros envolvendo a comunidade cigana onde o resultado final foi a morte de um integrante de 42 anos J.N, que levou cerca de três tiros. A vítima, segundo informações era portadora de deficiência, teria morrido sem saber o motivo, três pessoas foram presas e um hospitalizado após troca de tiros.

Por volta das 21h uma caminhonete Hilux estava estacionada na avenida dos pinheiros e que pertencia a um dos homens envolvidos no crime foi incendiada, veículo queimou por completo, nossa reportagem conversou com EXCLUSIVIDADE com um dos membros da comunidade cigana que preferiu não gravar entrevista por ser primo dos envolvidos, mas disse que ficou sabendo que foi como honra pela morte do cigano.

Na vizinhança ninguém quis falar sobre o incêndio, o que se sabe é que a situação continua muito tensa entre a comunidade, os três presos envolvidos estão na cadeia pública de Santa Fé do Sul sobre forte esquema de segurança, ninguém assumiu o ato do incêndio.