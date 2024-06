Charles Pamplona Queiroz. Segundo relatos, Charles perdeu o controle de sua motocicleta, resultando em sua morte.

O incidente ocorreu por volta das 21 horas, na Rua Monte Alegre, no sentido da Faculdade de Iturama. Infelizmente, Charles não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local do acidente.

A notícia deixou um grande círculo de amizade na cidade mineira em luto, além de provocar profunda tristeza nos corações dos familiares do jovem.