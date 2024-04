Cantora Nanda Ferraz morre em acidente grave perto de Bady Bassitt

Um acidente grave na rodovia Luiz Carlos Brandolezzi, entre Potirendaba e Bady Bassitt, na região de São José do Rio Preto (SP), matou a cantora de música sertaneja Nanda Ferraz, de 34 anos, no último domingo (14/4).

Nanda fazia shows em festas e eventos na região, e em todo o interior paulista. Ela morava em Bady Bassitt e, na tarde de ontem, dirigia sentido a cidade quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e capotou o veículo perto do trecho urbano do município.

Ela foi arremessada para fora do automóvel e não resistiu.

Em seu perfil no Instagram, a cantora soma mais de 11,2 mil seguidores. Amigos, familiares e fãs deixaram mensagens de solidariedade, e muita saudade, sobre a morte da artista.

Nanda deixa dois filhos. O velório está marcado para a partir do meio-dia desta segunda-feira (15/4), no cemitério São João Batista, em Rio Preto. O enterro está previsto para às 17h, no mesmo local. SBT Interior