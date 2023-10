Homem é preso após tentar furtar fiação elétrica em Álvares Florence

Policiais militares do 3° GP da 5ª Cia do Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior – Álvares Florence prendem indivíduo por tentativa de furto de fiação.

Equipe solicitada para atender furto de fiação em um barracão localizado na Rodovia Péricles Belini, sendo que próximo ao local avistou um indivíduo correndo pela área de mata e um segundo indivíduo dirigindo um veículo GM/Astra Sedan, sendo que o condutor empreendeu fuga não obedecendo a ordem de parada emanada através dos sinais sonoros e luminosos.

Após o acompanhamento por diversos quilômetros o condutor foi interceptado, com o apoio do Comandante da 5ª Cia PM – Cardoso, na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, já no município de Votuporanga. Condutor identificado e conhecido nos meios policiais pela prática de furto principalmente na área rural.

De volta ao local dos fatos e em contato com a vítima, esta informou que os dois indivíduos estavam furtando a fiação elétrica do barracão, mas não conseguiram sair do local com os fios, pois a vítima havia fechado a saída com um caminhão, momento em que foi ameaçado pelo indivíduo que fora detido.

Dada voz de prisão ao indivíduo e lido seus direitos constitucionais, sendo necessário a utilização de algemas devido a tentativa de fuga, bem como foram elaboradas as medidas administrativas com relação às infrações de trânsito cometidas durante sua fuga.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o veículo Astra e os objetos utilizados na tentativa do furto foram apreendidos, permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça.