Dois foragidos da Justiça são capturados no mesmo dia em Indiaporã

Policiais militares de Indiaporã capturaram dois procurados da Justiça quase ao mesmo tempo.

Durante o patrulhamento pelo bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, a equipe policial se deparou com um acidente de trânsito sem vítimas, sendo que o condutor perdeu o controle da direção e chocou contra outro veículo devidamente estacionado. Realizada pesquisa via Prodesp constou-se um mandado de prisão em desfavor do condutor por pensão alimentícia.

Enquanto isso, outra equipe abordou e deteve outro indivíduo que estava transitando em via pública, Rua Faustino Moreira Gonçalves, uma vez que a equipe policial já tinha conhecimento do mandado de prisão expedido.

Ambos os indivíduos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos aguardando audiência de custódia.