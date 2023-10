Uma mulher de 43 anos procurada da justiça de Urupês (SP) foi presa nesta última sexta-feira, (27/10/2023), no bairro Vila Toninho, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais realizavam patrulhamento pelo bairro, quando encontraram um grupo de pessoas na rua. Ao abordá-los, as equipes descobriram que a indivídua era procurada da justiça desde o dia 28/09/2023, após ter praticado roubo em Irapuã (SP).