Polícia prende criminosos que roubaram base da Triunfo na BR-153

Policiais Civis prenderam nesta última quarta-feira, (30/11/2022), dois indivíduos suspeitos de roubar uma base da Concessionária Triunfo, na BR-153, em Bady Bassitt (SP). Eles foram presos em uma favela de Ribeirão Preto (SP).

De acordo com as equipes de investigação, o crime ocorreu no dia 24 de julho deste ano. Três assaltantes armados, se aproximaram da base de apoio da empresa, renderam o vigilante e o amarraram em um contêiner. Eles fugiram levando um caminhão, quase R$ 100 mil em pneus e diversos objetos de valor.

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar os envolvidos, bem como o veículo utilizado para praticar o roubo. Os policiais conseguiram também localizar o caminhão levado pelos assaltantes.

Após representação pela prisão temporária dos investigados, policiais cumpriram dois mandados de prisão na favela Vila União, na cidade de Ribeirão Preto. Apesar da dificuldade de acesso, os dois criminosos, um de 29 e outro de 50 anos, foram presos e estão à disposição da justiça.

