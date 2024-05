Segundo informações da Polícia Civil, Samira Beatriz Nicássio Belo, de 29 anos, seguia na garupa da motocicleta junto com a irmã, sentido Termas de Ibirá. Ainda por motivos a serem apurados, por volta das 19h15, as duas acabaram caindo da moto. Há suspeita de que cavalos, que estavam na pista, teriam sido a causa do acidente.