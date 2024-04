No início da tarde deste sábado, dia 6, um acidente envolvendo carro e moto, deixou um trabalhador ferido em Votuporanga.

M., funcionário de uma indústria, tinha acabado de sair do serviço e seguia pela Avenida Nasser Marão, chegando no conhecido pontilhão do Assary, quando um veículo Fiat Toro, dirigido por uma mulher, subia a rua Carajás e ao chegar na avenida, adentrou o fluxo de trânsito, atingindo o motociclista.