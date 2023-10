Acusado de tráfico de cocaína é preso pela Delegacia de Entorpecentes

A equipe da DISE de Votuporanga na última quarta-feira (11), um acusado de tráfico no bairro Vila Nova. O homem, de 28 anos de idade, já era investigado pelos agentes da especializada e após investigações prévias do envolvimento com o tráfico as equipes optaram por solicitar mandado de busca no referido endereço sendo este expedido pela juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

Após a ordem judicial, os Policiais Civis da DISE fizeram a incursão no imóvel abordando o investigado na frente da residência. Nas buscas pelo local foram localizados e apreendidos quatro (04) invólucros plásticos tipo “zip” contendo cocaína, já prontos para a venda a usuários, certa quantia em dinheiro, centenas de plásticos tipo “zip” utilizados para embalar entorpecentes e um (01) telefone celular.

Apesar da pequena quantidade de droga apreendida, nas investigações anteriores foram levantadas robustas provas do tráfico do investigado, corroborando com a prisão dele, por isso foi autuado em flagrante delito pelo delegado Rafael Latorre Costa, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas, ficando à disposição da Justiça para a devida audiência de custódia.