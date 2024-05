Morador de Parisi sofre acidente em Vicinal próximo ao Centro de Eventos de Votuporanga

Um morador de Parisi, cidade localizada na região noroeste do estado de São Paulo, foi vítima de um acidente automobilístico na manhã desta terça-feira (25), na vicinal Ângelo Commar, próximo ao Centro de Eventos Helder Galera, em Votuporanga.

O condutor, um homem de 56 anos, perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu em uma valeta às margens da rodovia. O acidente mobilizou equipes de resgate dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestaram os primeiros socorros ao motorista no local.

Apesar do susto, o paciente foi encaminhado à Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu atendimento médico. Felizmente, as autoridades informaram que o estado de saúde do paciente não corre risco de vida.

As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes para determinar as causas do incidente.

Este é mais um episódio que ressalta a importância da prudência ao volante e da manutenção adequada dos veículos, visando a segurança no trânsito.