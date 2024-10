Polícia Militar prende homem armado em bar de Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu, neste final de semana, um homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O acusado estava com um revólver calibre 38 na cintura, carregado com cinco munições, quando foi abordado na avenida Emílio Arroyo Hernandes, zona Norte da cidade.

De acordo com as informações policiais, os militares foram acionados via 190 para atender a uma ocorrência de porte de arma de fogo e se deslocaram rapidamente ao local. Ao chegarem no estabelecimento, as equipes iniciaram patrulhamento e identificaram o indivíduo, localizando em seu poder um revólver Taurus.

O indivíduo não tinha nenhuma documentação referente ao armamento e acabou preso por porte ilegal de arma de fogo. O acusado foi conduzido à Central de Polícia Civil, onde a arma foi apreendida e ele permaneceu preso, à disposição da Justiça. Jornal A Cidade