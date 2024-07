Duas mulheres de detentos são flagradas com drogas na P2 de Lavínia

Servidores da Penitenciária II de Lavínia impediram a entrada de duas esposas de detentos na unidade no sábado (13), após flagrarem as visitantes com porções de entorpecentes.

Ambas apresentaram imagem irregular na região pélvica quando passaram pela revista por meio do escâner corporal. Elas relataram que esconderam a droga em suas partes íntimas e, de forma espontânea, entregaram o material aos agentes.

Com uma delas, foi apreendido um invólucro contendo substância semelhante à maconha e doze pedaços de papel com mensagens suspeitas.

A segunda visitante estava em posse de um invólucro contendo porção de substância aparentando ser maconha e uma porção de material análogo à cocaína.

A partir da descoberta, as visitantes foram conduzidas à Delegacia de Polícia para lavratura do flagrante e a unidade instaurou procedimento disciplinar para averiguar os fatos.

Visitante é detida com entorpecente ao tentar entrar na Penitenciária de Bernardes

Uma visitante de detento alojado na Penitenciária de Presidente Bernardes foi detida portando porção de entorpecente quando tentava entrar na unidade no domingo (14).

Durante o procedimento de revista no escâner corporal, agentes visualizaram imagem anormal na região da cintura. Ao ser questionada, ela admitiu estar em posse de material ilícito e se prontificou a retirar.

A acusada removeu da lateral de sua veste uma folha de cor preta, semelhante à droga sintética.

Autoridades Policiais foram acionadas e a unidade instaurou procedimento interno para apurar a possível cumplicidade do sentenciado que receberia a visitante.

Agentes flagram visitante com maconha na Penitenciária de Irapuru

No domingo (14), a esposa de um detento alojado na Penitenciária de Irapuru foi surpreendida tentando entrar na unidade em posse de uma porção de maconha. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia onde foram tomadas as devidas providências.

Agentes detectaram imagem irregular quando a mulher passou pelo escâner corporal. Ao ser indagada, ela confirmou que levava entorpecente consigo e, espontaneamente, entregou um invólucro que continha substância esverdeada análoga à maconha. A unidade instaurou procedimento disciplinar para apuração dos fatos.

Visitante tenta entrar com droga na Penitenciária de Florínea

A irmã de um recluso da Penitenciária de Florínea tentou entrar na unidade com uma porção de maconha em dia de visita, no domingo (14).

Agentes suspeitaram da mulher quando ela passou pelo escâner corporal e apresentou imagem irregular na região pélvica.

Ao ser questionada, a visitante confessou que portava substância entorpecente em seu corpo e, voluntariamente, retirou de seu corpo um invólucro contendo substância esverdeada aparentando ser maconha.

A mulher foi encaminhada à Autoridade Policial e as demais providências administrativas foram tomadas pela unidade para apurar os fatos.

