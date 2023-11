Vítima foi jogada em uma mesa e conseguiu fugir do agressor com a ajuda de vizinhos

A Polícia Civil está investigando um caso de violência doméstica registrado em Neves Paulista. A vítima relatou ter sido agredida enquanto estava na casa do ex-namorado, localizada em Nova Aliança.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher, que reside em Neves Paulista, foi até a residência do ex-namorado em Nova Aliança para solicitar que ele apagasse vídeos íntimos do casal. O homem recusou o pedido, desencadeando uma discussão entre os dois.