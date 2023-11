Polícia Militar prende jovem e detém adolescentes por tráfico de drogas em Votuporanga

Durante patrulhamento pelas ruas da zona sul de Votuporanga, policiais militares da Força Tática no combate ao tráfico de drogas e outros crimes, pela Avenida Conde Francisco Matarazzo, na Favela do Matarazzo, a equipe abordou três jovens na prática do tráfico, sendo dois rapazes (18 e 17 anos) e uma adolescente de 15 anos.

Conrforme a reportagem do votunews apurou, a polícia, na aproximação eles tentaram fuga, sendo acompanhados, contidos e abordados. Com eles os policiais militares encontraram diversas porções de maconha, crack e cocaína.

Continuando as buscas, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo (tipo pistola), dinheiro proveniente do tráfico de drogas e uma balança digital.

Foi proferida voz de prisão ao maior, apreensão aos dois menores, sendo conduzidos juntamente com as apreensões até a central de flagrantes, onde houve o flagrante do maior pelo ART 33 da Lei 11.343/06, sendo recolhido na carceragem a disposição da Justiça.

Os menores ato infracional e liberados a seus responsáveis legais, permanecendo à disposição do Juizado da Infância e Juventude. Participaram da ocorrência as equipes Força Tática, Tático 30 e apoio I-16332.

