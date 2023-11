Homem pega moto “emprestada” e troca por drogas em Votuporanga

Na mais recente decisão da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, proferiu uma sentença condenatória contra um indivíduo envolvido em um incidente ocorrido em 29 de agosto de 2020, na avenida Prestes Maia, bairro Cidade Nova, zona Sul da cidade.

Segundo informações do processo, a vítima e o réu estavam em um bar desfrutando de um momento descontraído e de conversa quando o indivíduo solicitou um empréstimo de R$ 25, sendo que a vítima alegou não dispor da quantia.

Em resposta, o homem afirmou que iria buscar dinheiro em sua empresa com o patrão, além de mencionar a necessidade de adquirir um facão para cortar galhos em sua residência.

Ao retornar ao bar, portando um facão, afirmou ter conseguido o dinheiro com o patrão para comprar o objeto.

Posteriormente, o mesmo indivíduo pediu emprestada a motocicleta da vítima para transportar o facão até sua casa, prometendo retornar ao bar em seguida. No entanto, ele desapareceu e não retornou conforme acordado.

Preocupado com a situação, o proprietário do bar, testemunha do empréstimo da motocicleta, tentou entrar em contato com o indivíduo, mas sem sucesso. A vítima, então, acionou a Polícia Militar, que orientou o registro do boletim na Central da Polícia Civil.

O homem foi localizado próximo ao bar onde ocorreram os fatos e confessou ter vendido a moto por R$ 400, trocando-a por drogas. A motocicleta não foi encontrada.

Com base nas oitivas e provas colhidas durante o processo, a juíza da 2ª Vara Criminal sentenciou o réu a um ano e cinco meses de prisão.

Fernanda Cipriano/Jornal A Cidade Votuporanga