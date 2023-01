Mulher tem fratura exposta em acidente em avenida de Fernandópolis

Uma motociclista de 40 anos teve fratura exposta em um dos tornozelos após ser atingida por um veiculo Ford/EcoSport, dirigido por um idoso. O acidente foi no início da noite desta quinta-feira, dia 27, no cruzamento da Avenida Dos Arnaldos com a Rua Paraná, região central de Fernandópolis.

A mulher que estava em uma moto Honda não respeito à sinalização do semáforo que estava vermelho e cruzou a via, sendo atingida pelo veículo. O acidente foi registrado por câmeras de monitoramento de uma empresa.

Após ser atingida, a vítima foi arremessados alguns metros, tendo várias escoriações pelo corpo, além da fratura exposta no tornozelo direito.

Uma unidade de resgate do Samu esteve no local socorrendo a vítima e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

A Polícia Militar foi acionada, juntamente do uma viatura da Secretaria Municipal de Trânsito que prestou apoio na sinalização do local, evitando novos acidentes.