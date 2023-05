Operação identifica quatro pontos de furto de energia em Ouroeste

Ação foi realizada em parceria com as Polícias Civil e Instituto de Criminalística. Duas pessoas foram presas em flagrante e ficarão detidas até a audiência de custódia

A Neoenergia Elektro, em parceria com a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística, identificou na manhã desta quarta-feira (24), quatro irregularidades em comércios e residências localizados nos bairros João Veloso e Jardim das Flores, no município de Ouroeste (SP).

As irregularidades foram retiradas, os estabelecimentos regularizados e os responsáveis conduzidos à delegacia para que respondam em âmbito criminal. Duas pessoas foram presas em flagrante e ficarão detidas até a audiência de custódia. O volume de energia recuperado é suficiente para abastecer 2.400 residências por um mês.

“A nossa missão é intensificar as fiscalizações e garantir que novas operações para combater o furto de energia elétrica sejam realizadas em toda nossa área de concessão”, garante Robinson Delsin, gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Elektro.

Segurança – A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

Crime – O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.

Denuncia – A Neoenergia reforça que o apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a concessionária. As denúncias são feitas, de forma anônima, nos nossos canais de atendimento, por meio do telefone 0800 701 01 02 ou presencialmente em uma de nossas lojas de atendimento.

