Um motoboy, de 25 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 29, após colidir a moto que pilotava em um GM Onix que avançou o sinal de parada obrigatória no bairro Distrito Industrial de Rio Preto.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a condutora do automóvel, de 42 anos, falou aos policiais que por volta das 23h04 desta quinta-feira, 28, ela trafegava pela rua Augusto Vulpini, momento em que avançou o sinal de parada obrigatória para adentrar na avenida Otávio Luiz Marchi, quando teve o carro atingido pela motocicleta, uma Honda CG Titan 160, conduzida por Lucas Felipe da Silva.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a motorista do carro não apresentava sinais de estar embriagada ou sob efeito de qualquer substância análoga e permaneceu o tempo todo no local da ocorrência. O acidente segue agora em investigação pela Polícia Civil. Iago Sincero