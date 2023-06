Ladrão que fez série de furtos em Votuporanga e trocou produtos por crack vai para a cadeia

Bandido quebrava a porta de vidro de estabelecimentos comerciais para os crimes e depois trocava tudo o que conseguia por drogas

Um ladrão que realizou uma série de furtos em estabelecimentos comerciais de Votuporanga teve sua sentença decretada e passa a viver na cadeia. L.D.C. foi o responsável pelos crimes que ocorreram em sequência na madrugada do dia 18 de novembro do ano passado, em uma loja no bairro Pozzobon e outra na San Remo, mas a sentença só saiu agora.

De acordo com a denúncia, no dia dos fatos, por volta de 5h30, o primeiro estabelecimento vítima do homem foi o localizado no bairro Pozzobon, onde ele arrombou a porta de vidro do local, entrou e pegou R$ 200 que tinha em dinheiro, junto com um celular Samsung, no valor de R$ 1 mil.

Neste mesmo dia, cerca de 15 minutos depois, ele foi o responsável pelo furto em uma loja na rua Bahia, nas proximidades da Praça Santa Luzia, ele agiu da mesma forma e levou praticamente o mesmo, quebrou e invadiu o local, saiu de lá com R$ 80 em dinheiro e mais um celular, também avaliado no mesmo valor do anterior.

Ambos os comerciantes acionaram a Polícia Miliar para relatar os fatos, com a filmagem das duas lojas foi possível identificar L.D.C. como autor dos dois crimes. Ele, inclusive, foi preso em flagrante também pelo crime de furto e tinha sido liberado em audiência de custódia.

Em posse dos bens furtados, o criminoso alegou em audiência que foi até a zona Sul de Votuporanga e trocou tudo por pedras de crack, e as consumiu na sequência. Ele foi preso pelos militares por volta de 11h, no momento em que estava chegando em sua residência, inclusive estava trajando a mesma roupa que foi utilizada nos furtos.

Ele confessou toda a autoria dos crimes e relatou que é usuário de crack, além de alegar que cometeu os furtos com o intuito de conseguir dinheiro para comprar entorpecentes.

Diante disso, a juíza que respondeu pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga imputou pena de três anos de prisão.

Legenda: A sequência de crimes ocorreu em novembro do ano passado em Votuporanga

(Foto: Câmeras de Segurança)

Fernanda Cipriano

