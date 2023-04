Dupla é autuada por pescar com 1,3 mil metros de redes de emalhar

Flagrante da Polícia Ambiental foi no município de Santa Fé do Sul, nesta segunda-feira (10). Além das redes, barco e motor de popa também foram apreendidos.

Policiais militares ambientais realizavam patrulhamento nesta segunda-feira (10.abr), as margens da Represa de Ilha Solteira, quando nas proximidades da rampa de desembarque do Loteamento Pousada da Paz, Córrego do Retiro, em Santa Fé do Sul/SP, flagraram três pescadores, dos quais dois pescadores eram amadores utilizando petrechos de pesca próprios de pescadores profissionais.

De acordo com o apurado, durante a abordagem os policiais observaram que estavam acondicionadas grande quantidade de redes de emalhar no interior de uma embarcação com motor de popa acoplado.

Diante o fato, a equipe autuou a dupla em R$ 1 mil, cada, por pescar mediante a utilização de petrecho não permitido. O barco e o motor de popa, assim como 16 cordões de redes de nylon duro, contendo no total 27 redes, totalizando 1.350 metros de comprimento.

O material apreendido foi recolhido e depositado na sede da Polícia Militar Ambiental de Santa Fé do Sul.