Homem baleado pelo comparsa durante assalto morre no Hospital de Base

O criminoso que foi baleado pelo comparsa durante um assalto na última quinta-feira (14/12), acabou morrendo no começo da noite deste último domingo (17/12/2023), no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, W.C.S.M., de 35 anos, deu entrada no HB, baleado com dois tiros e afundamento de crânio, após ser espancado por moradores. Ele passou quatro dias internado e acabou morrendo por volta das 18h30 de ontem.

W. e o comparsa, de 55 anos, invadiram uma empresa na Estância Jockey Clube para roubar o malote que o proprietário havia acabado de pegar no banco, para efetuar o pagamento dos funcionários. O empresário, a mãe dele e funcionários partiram para cima dos criminosos e conseguiram evitar o crime.

Os dois ladrões foram contidos pelas próprias vítimas e acabaram sendo linchados por populares. O outro indivíduo continua internado no Hospital de Base sob escolta policial. Gazeta do Interior