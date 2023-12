Um homem de 49 anos morreu afogado na prainha de Torres, no município de Sales (SP), na tarde do último sábado, (17/12/2023).

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha contou que, por volta das 13h40, vários familiares estavam nadando no rio, quando deram falta do homem, que estava um pouco distante dos demais. Eles então pediram ajuda para outras pessoas e passaram a procurá-lo, porém, não encontraram.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e por volta das 17h30 horas conseguiram localizar o servente, Emerson Tomé dos Santos, já sem vida. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Catanduva (SP) e enterrado ontem, às 16h30, no cemitério Nossa Senhora de Fátima, em Catanduva.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela delegacia de Sales. Gazeta do Interior