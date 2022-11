Bandidos armados param caminhoneiro na rodovia e o obrigam a fazer Pix

Caminhoneiro de Rio Preto foi ameaçado e obrigado a parar no meio da viagem no acostamento da Rodovia dos Bandeirantes para realizar Pìx a criminosos. De acordo com informações do boletim de ocorrência, era por volta de 20h30 do último dia 3 de novembro, quando o homem, de 41 anos, estava próximo a cidade de Limeira e abordado por dois indivíduos em um veículo Captiva. Um deles apontou uma arma de fogo para a vítima e a obrigou a parar no estacionamento.

Um deles apontou uma arma de fogo para a vítima e a obrigou a parar no estacionamento. Após estacionar, ele recebeu ordem para descer e ajoelhar-se, sob forte ameaça. Os bandidos exigiram o celular e o obrigaram a destravá-lo. Em seguida fizeram um Pix de R$ 800 para uma conta que ele não soube informar, mas prometeu apresentar o extrato posteriormente.

A arma utilizada era preta, pequena, possivelmente calibre 9mm. Um dos criminosos era moreno e tinha tamanho médio. A dupla levou o celular da vítima e o documento de identidade que estava junto. Foi expedida requisição para exame no IML e o caso foi encaminhado para a delegacia da área do fato. Jornal do Interior.net