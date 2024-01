Na tarde desta sexta-feira, 05/01, uma operação conjunta do Comando de Força Patrulha, Ten PM Maestra, Cb PM Elias e Sd PM Gomes, com o apoio do Sgt PM Moura, Cb PM Rosângela e Cb PM Fernando, resultou na prisão de três indivíduos por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Sítio do Estado, em Tanabi-SP.