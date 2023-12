Polícia Rodoviária de Votuporanga prende indivíduo procurado pela Justiça

Na noite desta terça-feira, dia (26), policiais do 3° Batalhão de Polícia Rodoviária efetuaram a prisão de um indivíduo procurado pela justiça em Meridiano.

Durante Operação Impacto, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) prestou apoio a usuário com veículo com pane mecânica e durante consulta, foi constatado que o condutor possuía em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de falsidade ideológica.

