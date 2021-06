Acidente no centro de Fernandópolis deixa motoqueiro ferido

O condutor de uma Honda/Biz ficou ferido depois de ser atingido por um veiculo no cruzamento da Avenida Expedicionários Brasileiros com a Rua Rio de Janeiro, no centro de Fernandópolis. O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 17.

Segundo informações preliminares e ainda desencontradas, um dos envolvidos não teria respeito o sinal vermelho do semáforo.

O motociclista que não teve o nome e idade divulgada teve ferimentos e foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

O motorista do veiculo nada sofreu.