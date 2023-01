Dupla é presa com mais de 300 tijolos de maconha e skank em rodovia

Dois homens, de 25 e 26 anos, foram presos transportando drogas em um veículo na Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba (SP), na manhã deste sábado (7).

Segundo o boletim de ocorrência, durante uma operação de fiscalização, policiais militares abordaram os motoristas de dois carros que seguiam em sequência.

Após vistoria, 306 tijolos de maconha e 20 de skank foram encontrados no banco traseiro e no porta-malas de um dos veículos. Segundo a polícia, o motorista do outro carro atuava como “batedor”, para alertar sobre fiscalizações na rodovia.

Um dos homens contou à polícia que a droga vinha de Campo Grande (MS) e seria entregue em Araçatuba (SP).

Os dois foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas e encaminhados para a Cadeia Pública de Penápolis (SP).

G1