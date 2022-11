Segundo a polícia, o homem teria praticado 10 furtos nos últimos dois meses

A Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu um homem na tarde de quarta-feira, 9, suspeito de praticar diversos furtos, mediante arrombamento e escalada em residências do município.

Segundo a polícia, as investigações começaram há aproximadamente dois meses. Na quarta, eles receberam informações de que uma casa havia sido furtada, com as mesmas características dos delitos anteriores.

Os policiais foram até a residência do suspeito que, ao ver a polícia, tentou fugir, mas foi detido. Em revista pessoal foi possível encontrar os objetos furtados minutos antes, avaliados em torno de R$ 27 mil.

Ainda conforme a polícia, o suspeito teria praticado em torno de 10 furtos na cidade, nos últimos dois meses, causando prejuízos financeiros a vários moradores e comerciantes da cidade.

O homem foi preso em flagrante por furto e permanece à disposição da Justiça.