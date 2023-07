MERECIDA HOMENAGEM: Sargento Inês Serantoni ganha promoção e vai para reserva da Polícia Militar

Mais um integrante da conhecida família Serantoni de Votuporanga – grande parte formada por policiais militares, entra para a reserva da gloriosa Polícia Militar de Votuporanga.

Nesta última semana, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a promoção a 3º Sargento da Polícia Militar de São Paulo, a votuporanguense Maria Inês Serantoni – que agora vai para a reserva da corporação, merecendo a sua aposentadoria após décadas de serviços prestados à segurança pública do Estado de São Paulo.

A família Serantoni, Silveira e Aranha bastante tradicionais em Votuporanga é formada em sua maioria por policiais militares, afinal, são 11 integrantes das três famílias que compõem as fileiras da PM de Sâo Paulo (leia matéria neste link: https://www.votunews.com.br/destaque-policial-militar-de-votuporanga-e-classificada-em-1o-lugar-na-escola-de-soldados-do-estado-de-sao-paulo/.

Desta vez, a conhecida e querida policial militar – agora Sargento Inês recebe a sua aposentadoria e foi agraciada nesta semana, com méritos e um certificado concedido pelo 16º Batalhão da PM de Fernandópolis, das mãos do tenente-coronel Siconelli.

Inês Serantoni ingressou na PM em 1996 na Escola da Polícia Militar de raçatuba, sendo depois de sua formação transferida para Penápolis e posteriormente veio para Votuporanga – exercendo a funçao como solado e depois promovida a cabo através de concurso. Foram 27 anos de serviços prestados à Polícia Militar.

O amor pela segurança pública de São Paulo fez com que, o conhecido ditado popular “filho de peixe, peixinho é” transferisse para sua filha Tayane Roberta – soldado da PM – atualmente trabalhando em São José do Rio Preto. O pai de Tayane também é policial militar da reserva, o sub-tenente Carlos Roberto Silveira. Além de Tayane, Inês é mãe de Tayla, Tanieli e Tainá.

Durante vários anos, a agora sargento Inês desempenhou sua função em patrulhamento ostensivo e preventivo pelas ruas de Votuporanga.

Parabéns, sargento Inês por sua merecida aposentadoria e agora desfrute desta nova etapa de sua vida pessoal. Homenagem: Votunews

REPORTAGEM: VOTUNEWS

