Votuporanga celebra o Dia do Evangélico nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 9 de agosto, Votuporanga celebra o Dia do Evangélico, uma data instituída pela Lei Municipal 2.965/1997. Esta lei foi promulgada em 16 de julho de 1997, como resultado do projeto de lei nº 62/97, apresentado pelo então vereador Milton Francisco de Souza, conhecido como Miltinho.

Neste ano, a comunidade evangélica comemora o 27º aniversário da instituição do Dia do Evangélico. O principal objetivo do evento é promover a união entre os fiéis da cidade e fortalecer a missão de levar a mensagem cristã a mais pessoas.

De acordo com Adhemar Siqueira, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos, “é uma data especial para nossa comunidade. Estamos unidos para promover cultos especiais em cada igreja, com a intenção de fortalecer nossos laços e continuar a disseminar o evangelho por toda a cidade.”

Para marcar a ocasião, no próximo domingo, 11 de agosto, cada denominação evangélica realizará um culto especial para seus membros. “Estamos convocando pastores e líderes evangélicos para promoverem cultos especiais em celebração a esta data. A comunidade evangélica tem crescido significativamente em nossa cidade, e estamos felizes em comemorar 27 anos desde a promulgação desta importante lei,” afirmou o pastor Adhemar Siqueira.