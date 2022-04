Caso Mirella: laudo diz que bebê não sofreu abuso sexual

A Polícia Civil de Penápolis recebeu laudo do IML (Instituto Médico Legal) sobre a morte da pequena Mirella, de apenas um ano e três meses, e o documento descartou a hipótese de abuso sexual. A bebê deu entrada já sem vida no pronto-socorro de Penápolis dia 14 de fevereiro.

A médica que fez o atendimento relatou que a criança estava morta há cerca de seis horas e, segundo boletim de ocorrência, a criança tinha marcas roxas pelo corpo.

O laudo do IML apontou que, entre as causas da morte, estão hemorragia interna, trauma abdominal e dilaceração do fígado, o que pode indicar que ela foi agredida.

Pouco tempo após o caso, o padrasto e a mãe da criança, de 26 e 21 anos, foram presos. O caso é investigado como homicídio qualificado, feminicídio e violência doméstica.

