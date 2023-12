ENTÃO É NATAL: Amigos do Bem e Polícia Militar participam de ação solidária em Votuporanga

A Equipe de Força Tática da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga, composta pelo sargento Edwaldo, cabo Pemegiani e cabo Freire, desenvolveu uma ação comunitária em parceria com a equipe Amigos do Bem, um grupo de voluntários de Nhandeara que tem como alguns integrantes o Eduardo Fiuza e Damiana, Viviane, Laís, Lucas, Julia, Luiz Francisco, Silmara, e do qual também faz parte um papai Noel (Luiz Henrique) vindo de longe para alegrar os pequeno que prestigiaram a passagem dos voluntários.

Juntos o grupo somou esforços para montar kits de doces e guloseimas, além de brinquedos para distribuir nas comunidades da periferia da cidade. A ação comunitária passou pela Vila Carvalho, bairros Sonho Meu, Palmeiras I e II, Monte Alto, Estação, São João, Ipiranga, São Cosme e Damião, Pró Povo, além do Bairro Boa Vista.

Foram distribuídos mais de dois mil e quinhentos kits fazendo a alegria de muitas crianças, além de adultos que presenciaram os policiais e voluntários em ação.

Para a equipe policial é extrema a gratificação e a energia positiva devolvida pelos pequenos que enchem os olhos de alegria e emoção quando viram a carreata com músicas natalinas e o Papai Noel distribuindo os kits ao longo do trajeto.

Reportagem: www.votunews.com.br