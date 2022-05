Celebração em homenagem aos mortos de Aids será neste domingo

12ª Vigília ocorrerá na Catedral Nossa Senhora Aparecida a partir das 19h e aberta à comunidade em geral

A 12ª Vigília pelos Mortos de Aids, promovida pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE), da Secretaria da Saúde, em homenagem às vítimas que faleceram da doença, será celebrada no próximo domingo (15/05) a partir das 19h na Catedral Nossa Senhora Aparecida e aberta à comunidade em geral. O lema desse ano é “Luzes pela Vida” com o tema “Tantas Vidas Não Podem se Perder”, para fortalecer quem atua na prevenção e cuidado e promover os direitos humanos.

O SAE de Votuporanga atende a 17 municípios da região e, de janeiro deste ano até o momento, foram registrados seis novos casos de HIV, sendo quatro no município e outros dois da região. Ainda de acordo com dados da unidade, atualmente Votuporanga registra 586 casos positivos e outros 288 da região, totalizando 874.

O ato, que surgiu em Nova Iorque no dia 07 de maio como forma de homenagem de mães, parentes e amigos de pessoas que morreram em decorrência do HIV, sempre acontece no terceiro domingo do mesmo mês. Promovida em diversas igrejas, hoje, a Vigília tornou-se um movimento internacional de sensibilização e mobilização da sociedade diante da problemática do HIV e Aids em aproximadamente 115 países.

Campanha “Fique Sabendo” e testagem rápida

Todo ano, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), órgão da Secretaria da Saúde, promove a Campanha “Fique Sabendo” com o objetivo de informar e conscientizar a população sobre a importância da realização do exame de teste de HIV e, assim, ampliar o número de pessoas que conheçam sua condição sorológica para iniciar procedimentos de prevenção, cuidado e tratamento.

A testagem rápida, para HIV, Hepatite B e C e também Sífilis, é realizada sob agendamento prévio. Os agendamentos podem ser realizados por telefone ou pessoalmente em nossa unidade. Todas as unidades de saúde do município oferecem os mesmos testes rápidos, seguindo o fluxo de agendamento de cada unidade.

Mais informações e esclarecimentos sobre a testagem rápida de HIV e sífilis, podem ser obtidas no SAE que possui uma equipe multiprofissional de saúde. O endereço é Rua Minas Gerais, nº 1.850 (São João) e os telefones são (17) 3405-1584, 98181-0791 e 99718-9373. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.