Senac Votuporanga abre inscrições para cursos gratuitos

Em parceria com a prefeitura, unidade oferece vagas para cursos nas áreas de moda, gastronomia e bem-estar.

Cinco cursos serão ofertados pelo Senac Votuporanga em parceria com a Prefeitura de Votuporanga por meio do Programa Senac de Gratuidade. Com o total de 108 vagas gratuitas, as matrículas para as formações serão realizadas a partir do dia 16 de janeiro. As aulas iniciam ainda neste mês.

Entre as opções, estão os cursos Salgadeiro, Manicure e Pedicure, Costureiro, Modelista de Malharia e Estilista de Moda. As inscrições serão feitas no CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra – Altino Regiani) da cidade e na Igreja Santa Joana. O atendimento no CTMO será das 9 horas às 16h30, já na Igreja Santa Joana será das 14 às 17 horas. Para realizar a matrícula, o candidato deve levar RG e CPF.

“No intuito de promover a cidadania e a atitude empreendedora em outros pontos da cidade, a parceira com a Prefeitura viabiliza levarmos formação educacional gratuita do Senac a mais pessoas”, destaca Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

Sobre o Programa Senac de Gratuidade

O Senac São Paulo tem compromisso com o desenvolvimento de pessoas, por meio de ações educacionais que estimulem o exercício da cidadania e a atuação profissional transformadora e empreendedora, de forma a contribuir para o bem-estar da sociedade Para mais detalhes do programa, acesse o Portal Senac: www.sp.senac.br/bolsasdeestudo.

Salgadeiro

Data para inscrições: 16 e 17 de janeiro de 2020

16 e 17 de janeiro de 2020 Local para inscrições: Igreja Santa Joana, Rua Rio Solimões, 962

Igreja Santa Joana, Rua Rio Solimões, 962 Horário para inscrições: das 14 às 17 horas

das 14 às 17 horas Período das aulas: de 17 de fevereiro a 21 de maio de 2020

de 17 de fevereiro a 21 de maio de 2020 Horário das aulas: de segunda a quinta-feira, das 19 horas às 22h30

de segunda a quinta-feira, das 19 horas às 22h30 Local das aulas: Igreja Santo Expedito, Rua Nicolau Pignatari, 230

Manicure e Pedicure

Data para inscrições: 23 e 24 de janeiro de 2020

23 e 24 de janeiro de 2020 Local para inscrições: CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados

CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados Horário para inscrições: das 9 horas às 16h30

das 9 horas às 16h30 Período das aulas: de 27 de janeiro a 30 de abril de 2020

de 27 de janeiro a 30 de abril de 2020 Horário das aulas: de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17 horas

de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17 horas Local das aulas: CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados

Costureiro

Data para inscrições: 23 e 24 de janeiro de 2020

23 e 24 de janeiro de 2020 Local para inscrições: CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados

CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados Horário para inscrições: das 9 horas às 16h30

das 9 horas às 16h30 Período das aulas: de 4 de fevereiro a 25 de junho de 2020

de 4 de fevereiro a 25 de junho de 2020 Horário das aulas: de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas

de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas Local das aulas: CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados

Estilista de Moda

Data para inscrições: 23 e 24 de janeiro de 2020

23 e 24 de janeiro de 2020 Local para inscrições: CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados

CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados Horário para inscrições: das 9 horas às 16h30

das 9 horas às 16h30 Período das aulas: de 10 de fevereiro a 16 de dezembro de 2020

de 10 de fevereiro a 16 de dezembro de 2020 Horário das aulas: de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas

de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas Local das aulas: CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados

Modelista de Malharia

Data para inscrições: 23 e 24 de janeiro de 2020

23 e 24 de janeiro de 2020 Local para inscrições: CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados

CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados Horário para inscrições: das 9 horas às 16h30

das 9 horas às 16h30 Período das aulas: de 27 de janeiro a 30 de abril de 2020

de 27 de janeiro a 30 de abril de 2020 Horário das aulas: de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17 horas

de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17 horas Local das aulas: CTMO, R. Barão do Rio Branco, 4497, Parque dos Estados

Senac Votuporanga