Mecânico de 40 anos está desaparecido há 2 meses

O mecânico Anderson Paisca de Macedo, 40 anos, de Birigui, está desaparecido há dois meses e sua família pede ajuda para encontrá-lo. Ele sumiu no dia 22 de outubro deste ano, quando saiu de sua oficina, localizada no bairro Teresa Barbieri, pela manhã, e não foi mais visto.

Macedo sumiu com uma picape Montana prata, de propriedade de um cunhado dele. O veículo estava com o mêcanico havia alguns dias, para conserto. Conforme a mãe do desaparecido, no entanto, o proprietário da picape não informou a placa do carro à família, informação que poderia ajudar nas buscas.

Macedo vestia calça preta, camiseta cinza, blusa de frio azul e tênis quando desapareceu. Sua mãe, a dona de casa Aparecida Vanda Paisca de Macedo, 59 anos, contou que ele saiu de casa mais cedo que de costume para trabalhar.

A câmara do circuito de segurança de uma padaria registrou o momento em que ele chegou à oficina com a picape, às 5h59. Minutos depois, às 6h10, ele deixou o local com o veículo e não foi mais visto.

A família registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento e procurou o mecânico em vários locais, sem sucesso. O receio da mãe é que algo tenha acontecido com ele.

“Ele não ficaria tanto tempo sem me dar notícias. Cheguei a sonhar que meu filho tinha sido assassinado e meu maior medo é alguém ter feito alguma maldade contra ele”, desabafou a mãe.

O mecânico estava sem o celular, que estava quebrado, quando desapareceu. Segundo a mãe, seu filho e o cunhado, dono da picape Montana, discutiram dias antes do desaparecimento.

Quem souber do paradeiro de Anderson Paisca de Macedo pode entrar em contato pelo telefone (18) 9-9187-1027 e falar com Aparecida Vanda.