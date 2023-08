Prefeito Jorge Seba acompanha de perto o desassoreamento da antiga “Prainha dos Meninos”

O prefeito Jorge Seba esteve acompanhando de perto os trabalhos de desassoreamento da antiga “Prainha dos Meninos”, logo após o vertedouro da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” (Saev), local histórico da nossa cidade que há mais de 50 anos vem sofrendo com o assoreamento.

Esse trabalho gera benefícios imediatos, como o aumento do espaço de armazenamento de água e sua vazão pelo fluxo natural do Córrego Marinheirinho, contribuindo para proteger o meio ambiente local. Isso sem contar que, em ambos os casos, evita possíveis inundações durante fortes chuvas, principalmente no bairro Pró-Povo e Jabuticabeiras, além de proteger a ponte que interliga o bairro Cidade Jardim.

O prefeito Jorge Seba enfatizou a importância dessas ações e destacou que a administração está empenhada em investir na infraestrutura urbana de forma sustentável, buscando soluções para os desafios ambientais enfrentados pela cidade.

“O desassoreamento da ‘Prainha dos Meninos’ é uma ação significativa para proteger o meio ambiente e reverter décadas de assoreamento”, ressaltou o prefeito.

Todos os processos envolvendo a obra de desassoreamento da Represa Municipal e da ‘Prainha dos Meninos’, executados pela SAEV Ambiental e Prefeitura de Votuporanga, são realizados com o uso de equipamentos tecnológicos e profissionais qualificados, garantindo que o trabalho seja realizado de maneira segura e benéfica ao meio ambiente.