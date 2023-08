Operação da PM deixa ao menos 10 mortos no litoral de SP

A Ouvidoria da Polícia Militar do estado de São Paulo afirmou, em entrevista à Globonews no domingo (30), que uma operação da PM deixou, ao menos, 10 mortos em Guarujá, no litoral paulista.

A ação é uma resposta dos policiais militares à morte do soldado da Rota – a tropa de elite da Polícia Militar-SP – Patrick Bastos Reis na última sexta-feira (28).

O suspeito de matar o militar foi preso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou a prisão em suas redes sociais e afirmou: “a justiça será feita. Nenhum ataque aos nossos policiais ficará impune”.

Até agora, os nomes dos mortos na operação não foram divulgados. Segundo o ouvidor Cláudio Aparecido da Silva, o número de mortos pode chegar a 12.

Também nas redes sociais, moradores do Guarujá postaram que policiais militares torturaram e mataram ao menos um homem, e prometeram assassinar 60 pessoas em comunidades da cidade. SBT News