A Polícia Civil está atualmente investigando a trágica morte de um bebê de três meses na tarde da última sexta-feira (24) no Jardim Iramaia, em Ribeirão Pires. Segundo relatos, a criança teria falecido após engasgar com leite.

Uma das hipóteses consideradas pelas autoridades é que a mãe tenha adormecido enquanto amamentava, resultando no engasgamento da criança com o leite. No entanto, exames adicionais pelo IML foram solicitados para uma investigação mais aprofundada.