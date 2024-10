Bombeiros encontram corpo de jovem que se afogou em Mira Estrela

O Corpo de Bombeiros de Fernandópolis retomou as busca pelo corpo do jovem de 17 anos que acabou se afogando enquanto nadava com um primo às margens do rio Grande em Mira Estrela. O afogamento aconteceu por volta das 11h00 deste sábado, dia 11.

Por volta das 10 horas da manhã, deste domingo, o corpo do jovem foi encontrado e retirado das águas e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Fernandópolis.

Diego de Oliveira Lopes era estagiário na 1ª Vara Criminal no Fórum de Fernandópolis, estava com um grupo de amigos em um retiro que acontecia em um rancho. O grupo teria decidido nadar até um tablado, momento em que dois deles, incluindo Diego, começaram a se afogar.

Um deles conseguiu ser resgatado por populares, mas quando foram socorrer Diego, ele acabou afundando e não pode ser localizado.