A comovente história de Kemilly Hadassa, de apenas 4 anos, ganha contornos mais sombrios, pois a mãe é suspeita de participar do crime. A pequena estava desaparecida desde a madrugada de sábado, quando sumiu enquanto dormia com seus irmãos, de 8 e 7 anos, na residência familiar, localizada a poucos metros do local onde seu corpo foi encontrado enterrado em um lixão.